Barbara D'Urso ricorda Pietro Taricone, le sue parole commuovono tutti Spettacolo 22 Gennaio 2020

Barbara D’Urso ha voluto ricordare Pietro Taricone con un commovente post su Instagram. La conduttrice era molto legata al guerriero del Grande Fratello e senza alcun motivo ha postato una foto che la ritrae in compagnia dell’ex concorrente del reality, divenuto poi un attore, scomparso 10 anni fa.

Il 4 febbraio sarebbe stato il suo compleanno, ma mancano ancora diversi giorni, per cui la D’Urso l’ha ricordato non per una ricorrenza particolare, ma soltanto perché magari si è soffermata a pensarlo.

Nel post ha scritto: “Ricordi“, con un cuore rosso. La foto ha ricevuto in poco tempo moltissimi like e commenti, segno che Taricone è ancora tanto amato dal pubblico.

Il post di Barbara D’Urso