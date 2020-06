0 Facebook Casoria piange Camara Moussa, morto a 32 anni: “Lascia la moglie e un figlio, viveva per loro” Cronaca 28 Giugno 2020 10:49 Di redazione 2'

La comunità di Casoria è stata colpita da un lutto, è morto Camara Moussa, un rifugiato politico di 32 anni che partecipava al progetto Casoria Ambiente. A darne notizia è stato l’amministratore unico dell’associazione.

Lutto a Casoria per la morte di Camara

Non si conoscono le cause del decesso, ma stando a quanto dice il dottore Aceto potrebbe essere dovuto alle complicanze provocate dallo scoppio di una granata che colpì quattro anni fa Camara in Libia. Il trentaduenne lascia la moglie e il figlio a cui inviava tutti i guadagni del mese, sognava una vita migliore per lui e la sua famiglia.

“Siamo affranti per la scomparsa di Camara Moussa, rifugiato politico che partecipava al progetto di Casoria Ambiente avviato nelle scorse settimane. In pochi giorni Camara si era fatto apprezzare per i modi gentili, la voglia di lavorare e la competenza nelle operazioni di diserbo, che anche grazie a lui avevano avuto una notevole accelerazione.

Era nato a Bamako (Mali) il 10.05.1988 ed è morto a Napoli venerdì 26 giugno. Quattro anni fa, in Libia, Camara era stato investito dallo scoppio di una granata. Diverse schegge non poterono essere asportate in quanto inoperabili, e probabilmente il decesso è legato alle complicanze di quell’evento. Questa singola storia deve far riflettere tutti noi sulla concretezza delle tragedie che sono vissute dalle persone che scappano dalla repressione e spesso, in Libia o in altri luoghi, trovano la guerra, i soprusi, le torture e la morte.

Trentadue anni, Camara lascia moglie e un figlio, a cui inviava tutto quello che era in grado di guadagnare. Ci stringiamo alla sua famiglia e alla cooperativa LESS, con cui Camara realizzava i progetti di integrazione socio-lavorativa.

L’Amministratore unico

Dott.Gianluca Aceto”, questo il ricordo del progetto Casoria Ambiente.