0 Facebook Stefano De Martino risponde a Feltri: le parole mandano in delirio i fan Spettacolo 24 Aprile 2020 20:22 Di redazione 2'

Tanti personaggi famosi meridionali stanno rispondendo alle esternazioni pesanti di Vittorio Feltri nei confronti del Sud. Tra di loro c’è anche Stefano De Martino che con estrema diplomazia, ha spiegato il suo punto di vista sui social.

La risposta di Stefano De Martino a Feltri

Il bel ballerino napoletano ha scritto: “Io mi ricordo poche cose della storia a scuola ma mi stava antipatico Metternich, un cancelliere austriaco dell’800 che per disprezzare l’Italia disse “L’Italia è solo un’espressione geografica”, volendo intendere che, essendo divisa in tanti piccoli stati e staterelli, sempre occupati a litigare fra loro, non poteva avere nessuna considerazione. Ora a sentire certe dichiarazioni, mi sembra che più di qualcuno sia rimasto fermo al 1800. Io sinceramente voglio guardare avanti”, una risposta che ha generato l’applauso dei suoi tanti follower.

LEGGI ANCHE: MULTA PER RETE 4 DOPO LE OFFESE DI FELTRI

De Martino in modo semplice e senza cadere nei toni forti, che utilizza Feltri, ha espresso il suo punto di vista. Boom di like per il suo tweet, che è stato condiviso da tantissime persone, come simbolo della rivolta del Sud alle parole del direttore di Libero.

LEGGI ANCHE: LA RISPOSTA DI GIGI D’ALESSIO A FELTRI

Il tweet di Stefano De Martino