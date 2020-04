0 Facebook Coronavirus, l’esperto: tutto quello che c’è da sapere sulla sanificazione di aziende e abitazioni News 24 Aprile 2020 20:20 Di redazione 4'

Il Coronavirus ha invaso le nostre vite, distruggendo la nostra routine e tutte le abitudini quotidiane. Siamo stati messi di fronte all’ossessione per l’igiene e ad interessarci minuziosamente alla disinfezione e alla sanificazione degli ambienti per tutelare la nostra salute e poter al più presto ritornare alla normalità. I dati della Protezione Civile al momento ci confortano, ci dicono che il passo per uscire dal tunnel ci sarà a breve, ma anche se i contagiati e i morti sono in diminuzione, è importante rispettare le norme igieniche che fino ad ora ci hanno in qualche modo tutelato.

A partire da lunedì 27 aprile il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha concesso, con un’ordinanza, la riapertura delle attività commerciali per la gestione del cibo da asporto, ma non solo. Il governatore ha anche predisposto la riapertura delle attività che effettuano commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri. Tutto questo però potrà avvenire solo dopo aver sanificato i locali. Secondo l’esperto della società di pulizie, disinfezione, disinfestazioni Aurora Service di via Salvator Rosa a Napoli, ci sono alcuni accorgimenti da osservare per cercare di combattere l’arrivo del temuto virus.

Noi di VocediNapoli.it abbiamo intervistato il direttore tecnico dell’Aurora Service, esperto in sanificazione per rispondere alle domande più comuni che tutti oggi si pongono. Ecco quali sono i consigli da seguire per una perfetta igiene sia dell’abitazione che dell’attività commerciale.

Sanificazione, tra le parole più ripetute in questo periodo. Cosa vuol dire? In questo caso con il termine sanificazione possiamo intendere l’insieme delle attività di pulizia e disinfezione all’interno di un ambiente. La disinfezione è l’attività con cui andiamo ad eliminare tutti gli agenti patogeni presenti, compresi i virus. Quali sono i prodotti da utilizzare? Vanno bene quelli che troviamo in commercio? Ci sono diversi prodotti chimici disinfettanti con principi attivi efficaci contro diversi microrganismi patogeni, per il Covid-19, il ministero della salute ha parlato in particolare di ipoclorito di sodio (0,1-0,5%), etanolo (62-71%), perossido d’idrogeno (0,5%). Un’alternativa naturale e quindi assolutamente ecosostenibile è l’ozono, sotto forma di gas o stabilizzato in acqua. In ogni caso è sempre opportuno rivolgersi ad una ditta specializzata in modo da evitare danni a se stessi e all’ambiente. Maneggiare da soli questi prodotti può essere pericoloso. Quindi possiamo dire che il “fai da te” è da escludere? Il fai da te può andare bene per le abitazioni civili, avendo cura di agire su ogni superficie e acquistando prodotti con i giusti principi attivi, facendo la massima attenzione nell’utilizzarli e seguendo sempre le istruzioni in etichetta. Per le industrie, gli uffici e le attività commerciali la questione è diversa, è opportuno rivolgersi ad una ditta specializzata che sappia valutare il tipo di azienda e la tipologia di trattamento da effettuare, garantendo sicurezza per i lavoratori ed i clienti. Quanto può costare ad un’attività commerciale affidarsi ad una ditta specializzata per le sanificazioni? Ogni azienda è diversa e quindi dare un’idea dei costi in generale non è possibile. Vista l’importanza di queste operazioni, il governo ha predisposto un credito d’imposta del 50%, fino a 20.000 euro, sui costi sostenuti dalle aziende per le sanificazioni nel 2020. Bisogna però che le aziende facciano attenzione perché per beneficiarne la ditta a cui vengono affidati i lavori deve avere un determinato requisito, con relativo codice attivato in camera di

commercio. Quindi bisogna affidarsi a ditte specializzate facendo attenzione quando vediamo offerte a prezzi troppo bassi. Con quale cadenza devono sanificare le attività i loro ambienti di lavoro? La periodicità con cui effettuare una disinfezione straordinaria può variare a seconda dell’affluenza di persone all’interno di un’attività e di quanti lavoratori occupano gli ambienti di lavoro. Può essere settimanale, quindicinale o mensile ma è fondamentale far pulire almeno due volte al giorno, con i disinfettanti, tutte le superfici che sono più esposte al contatto con le persone.

Per riferimenti:

Aurora Service

Indirizzo: Via Salvator Rosa, 140/e, 80129 Napoli NA

Telefono: 081 012 7142

Mail per info e preventivi gratuiti: info@auroraservice.it

Sito web: http://www.auroraservice.it/