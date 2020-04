0 Facebook Gente in via Toledo e mascherine della Regione finite, a Napoli è già ‘fase 2’ Le strade del centro città hanno registrato una presenza maggiore di persone. Molte farmacie hanno già esaurito le mascherine della regione Cronaca 24 Aprile 2020 14:10 Di Andrea Aversa 1'

Sarà che l’inizio ufficiale della fatidica fase 2 è molto vicino. Sarà che le temperature degli ultimi giorni sono state più che primaverili. Sarà che oggi, in particolare, la giornata è stata – dal punto di vista climatico – meravigliosa.

Sta di fatto che in giro per il centro di Napoli è stata registrata una presenza maggiore di persone. Soprattutto tra via Toledo e via Chiaia. Inoltre, ma questo dipende anche dall’organizzazione urbanistica, molti assembramenti sono stati notati nel cuore dei Quartieri Spagnoli.

È sicuramente possibile che ciascuna delle persone riversa in strada lo era per motivi di necessità. Ma potrebbe essere vero anche il contrario. In ogni caso c’è un altro elemento degno di nota: le farmacie aperte in via Toledo, lato piazza Trieste e Trento, avevano già terminato le mascherine distribuite dalla Regione Campania.