0 Facebook Follia a Giugliano, baby gang in strada nonostante i divieti aggredisce 22enne: giovane in ospedale Cronaca 24 Aprile 2020 14:02 Di redazione 1'

Mattinata di follia a Giugliano, dove un giovane di 22 anni è stato malmenato da una baby gang, che si trovava in strada nonostante il divieto di uscire. La notizia è stata riportata da Il Meridiano News.

Aggredito da una baby gang a Giugliano

Sembrerebbe che il gruppo di aggressori, molti dei quali probabilmente minorenni, abbia teso una trappola al ventiduenne. L’episodio è avvenuto intorno alle 9.30 di questo venerdì mattina in via Lazzaro Spallanzani. La vittima aveva appuntamento con un amico, ma in realtà pare che ad attenderlo ci fosse un gruppo di ragazzi che l’ha malmenato violentemente.

LEGGI: BOLLETTINO CONTAGI IN CAMPANIA

Il ventiduenne nell’aggressione è finito in terra ed è rimasto accasciato al suolo, alcuni passanti hanno notato la scena e hanno allertato immediatamente i soccorsi. Il giovane è stato portato dolorante all’ospedale San Giuliano, dove è stato medicato. Sulla vicenda indagano i carabinieri della caserma locale che provvederanno a individuare gli aggressori.