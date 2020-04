Folla ai funerali di Carmine Sommese, identificate e multate 54 persone

Sono state notificate le prime sanzioni amministrative per violazioni delle norme anti contagio da coronavirus. In relazione al corteo funebre svolto a Saviano, in provin

Cronaca 18 Aprile 2020 - 14:49 di redazione

In centinaia i cittadini che si sono riversati in strada a Saviano per l'ultimo saluto al sindaco Carmine Sommese morto per Coronavirus. Nonostante l'appello della famigl