0 Facebook Folla ai funerali del sindaco Sommese, De Luca: “Ho parlato col prefetto, gravi violazioni della legge” Cronaca 18 Aprile 2020 20:47 Di Antonella Bianco 2'

“Ho già’ avuto uno scambio di opinioni con il Prefetto sulla vicenda di Saviano. Sono state violate evidentemente e in maniera grave, disposizioni di legge. E abbiamo condiviso la valutazione sulla gravita’ della violazione di norme”. Cosi’ il governatore Vincenzo De Luca sul corteo funebre per il sindaco di Saviano cui hanno partecipato centinaia di persone.

“La Prefettura di Napoli ha già’ posto in essere con l’impegno dell’Arma dei carabinieri, tutte le necessarie misure di verifica e di sanzione. Valuteremo in sede di task force regionale se questi comportamenti mettono a rischio la sicurezza sanitaria di tutte la comunità di Saviano e di tutta una intera zona, e prenderemo le decisioni opportune”, conclude.

LE PAROLE DEL PREFETTO

C’era anche il vicesindaco di Saviano con tanto di fascia tricolore, Carmine Addeo, alla cerimonia funebre in omaggio di Carmine Sommese, primo cittadino morto a causa del Coronavirus. La circostanza e’ finita all’attenzione del Prefetto di Napoli, Marco Valentini, che in una nota dice di “considerare molto grave l’accaduto, con particolare riguardo alla alla presenza del vice sindaco con la fascia tricolore, mentre, in un frangente cosi’ eccezionale come quello dell’epidemia in atto, migliaia di cittadini italiani, in queste settimane, non hanno potuto celebrare i funerali dei propri cari per non generare, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, una situazione di pericolo per la salute pubblica”.

Il Prefetto di Napoli – si sottolinea nella nota – si e’ riservato di valutare quanto accaduto alla luce delle normative vigenti mentre il locale comando dei Carabinieri sta procedendo agli adempimenti di propria competenza.