Saviano, l'ultimo saluto al sindaco Sommese morto per Coronavirus tra cortei e assembramenti Cronaca 18 Aprile 2020 14:49 Di Antonella Bianco

In centinaia i cittadini che si sono riversati in strada a Saviano per l’ultimo saluto al sindaco Carmine Sommese morto per Coronavirus. Nonostante l’appello della famiglia del primo cittadino e medico chirurgo di evitare assembramenti, una fiumana incontenibile di persone è scesa in strada.

Duro il commento del sindaco di Camposano Franco Barbato, che sulla pagina Facebook scrive: “Quello che è successo stamattina a Saviano è a dir poco assurdo: il modo peggiore per dare l’ultimo saluto ad una persona che ha lottato fino all’ultimo contro questo maledetto Covid. Nonostante la famiglia avesse fatto un comunicato dove chiedeva di non assembrarvi, ve ne siete fregati ed avete fatto un attentato a tutta la Comunità Nolana che da giorni è chiusa in casa oltre che alla memoria di Carmine. Chiedo un intervento immediato del Presidente della Regione affinchè si ponga un argine per rimediare alle possibili gravi conseguenze di questo assembramento di massa”.

Non è mancata anche la pronta reazione del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che sui social scrive: “Ci segnalano un grosso assembramento per l’ultimo saluto al sindaco di Saviano deceduto per Coronavirus. Non è violando le regole che si rende omaggio ad una persona perbene come Carmine Sommese. Abbiamo fatto scattare le denunce anche perchè risultavano presenti anche uomini delle forze dell’ordine che però non sono intervenuti e anche loro dovranno risponderne nelle sedi opportune”.