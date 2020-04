0 Facebook Coronavirus, fase 2: negozi e uffici aperti di notte, cambia l’autocertificazione News 22 Aprile 2020 08:20 Di redazione 1'

Orari di negozi, uffici e attività produttive saranno scaglionati anche di notte: l’obiettivo è quello di evitare sovraffollamenti sia negli ambienti che sui mezzi di trasporto pubblici.

Nessuna limitazione per fasce d’età agli spostamenti e nuove forme di autocertificazione per i movimenti. Il governo – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – sta definendo il piano nazionale per la ripartenza dal 4 maggio che dovrebbe vedere la luce nel fine settimana. Dovrebbero essere previsti anche prezzi calmierati per l’acquisto di mascherine e guanti.

In buona sostanza la giornata lavorativa sarà spalmata sulle 24 ore con negozi che saranno aperti anche di notte. Stesso discorso per gli uffici che dovranno rimodulare la loro turnazione ed incentivare lo smart working.

Di conseguenza gli italiani, o almeno coloro che lo potranno fare, si dovranno abituare anche allo shopping notturno. Inoltre ad ogni azienda sarà assegnata una patente di sicurezza dopo le opportune verifiche.