De Luca ospite a Porta a Porta con Fontana: “Chi va da Milano a Napoli e viceversa va bloccato. Ci vuole prudenza”

Attesissima la puntata di questa sera di Porta a Porta, dove Vincenzo De Luca è stato ospite con Attilio Fontana. Governatore campano vs governatore lombardo, si aspettavano scintille, ma pare, secondo le anticipazioni, che i toni siano stati pacati.

De Luca ha ribadito la sua posizione in merito alla chiusura delle regioni: “Sono d’accordo con Fontana sul riaprire in tutta Italia, ma non allo stesso modo. In alcune regioni non ci sono focolai di contagio, che in altre sono fortemente presenti. Bisogna limitare la mobilita’, oggi limitata ai Comuni, alle Regioni di appartenenza”.

Il presidente campano ricorda che il mese scorso “ci fu un problema serio al Sud e in Campania per l’improvviso riversarsi di decine di migliaia giovani, studenti e lavoratori – sottolinea – rientrati all’improvviso nelle regioni meridionali. Abbiamo dovuto affrontare un problema drammatico. Abbiamo corso il rischio di avere un dilagare di epidemia di coronavirus che non c’e’ stato per un lavoro di prevenzione faticoso. Dobbiamo evitare che succeda di nuovo”.

Per il governatore della Regione Campania “il ‘rompete le righe’ vuol dire: tutti liberi di andare in giro per l’Italia, dovunque e comunque. Sarebbe un atto di totale irresponsabilita. “”Nessuno vuole mettere le barriere, i jersey o i cavalli di frisia da nessuna parte. Occorre prudenza, ma manteniamo i controlli. Chi va da Milano a Napoli, e viceversa, deve essere bloccato e sanzionato“.

De Luca ha poi ricordato che la richiesta di limitare la mobilita’ tra le regioni d’appartenenza “non riguarda le merci, visto che le filiere alimentari gia’ funzionano perfettamente”. Al collega Fontana precisa che “bisogna usare la ragione per capire le specificita’ dei territori. In Campania abbiamo adottato misure rigorose perche’ e’ la regione a maggior densita’ abitativa d’Italia e, nella fascia costiera, la piu’ densamente popolata d’Europa. Siamo al livello di Singapore. Siamo l’unica regione – sottolinea – in cui non si puo’ sbagliare senno’ c’e’ un’ecatombe”.