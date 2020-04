0 Facebook Dalle piazze di spaccio alle consegne a domicilio: il mercato della droga ai tempi del Covid-19 Cronaca 22 Aprile 2020 13:46 Di Antonella Bianco 1'

Dalle “piazze di spaccio” alle consegne “a domicilio”: il mercato della droga, tra Napoli e provincia, ai tempi del Covid-19 sta funzionando cosi’. Sequestrati dalla Guardia di Finanza 2 kg di hashish e marijuana spediti a centinaia di destinatari tramite corrieri postali.

I sequestri sono scattati grazie al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli in due distinti interventi: la droga era racchiusa in circa 90 plichi postali. In particolare, i finanzieri sono riusciti ad individuare un canale di spedizione intercettando i relativi plichi presso un “hub” di smistamento dell’area metropolitana di Napoli di un’importante società’ di spedizioni internazionale con sede ad Arzano, in provincia di Napoli.

Precluso lo spaccio su strada, la criminalità’, secondo quanto ricostruito dalla Finanza, ricorre dunque all’acquisto di droga tramite internet su siti specializzati, e la conseguente spedizione tramite corrieri privati completamente inconsapevoli, spesso utilizzando carichi di copertura.