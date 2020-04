0 Facebook Coronavirus, ancora positiva dopo 55 giorni: il caso unico in Italia di una studentessa 22enne News 22 Aprile 2020 14:13 Di redazione 1'

E’ stata la prima paziente ricoverata nel reparto malattie Infettive dell’ospedale S.Orsola di Bologna per coronavirus e dopo 55 giorni e’ ancora positiva. Si tratta di una studentessa di 22 anni, attualmente in isolamento in casa in buone condizioni di salute.

“E’ entrata da noi il 28 febbraio e dopo quattro giorni stava già bene. Ma i tamponi sono ancora positivi. La stiamo studiando attentamente. A quanto ci risulta, nessun altro in Italia e’ rimasto positivo ai tamponi cosi’ a lungo. Usualmente la positività’ non supera le tre settimane”, ha raccontato Luciano Attard, infettivologo del Sant’Orsola e componente dell’unita’ di crisi regionale, al quotidiano “Il Resto del Carlino”.

La giovane non era stata sottoposta ad alcuna terapia. “Le avevamo dato solo sintomatici e in pochissimi giorni sono scomparsi tutti i sintomi. Allora non si trattavano i casi lievi”, spiega l’infettivologo.