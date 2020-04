0 Facebook Coronavirus, De Luca firma l’ordinanza: riparte cibo d’asporto e aprono librerie e cartolerie Cronaca 22 Aprile 2020 15:22 Di redazione 2'

Vincenzo De Luca ha confermato quanto anticipato nella serata di martedì da Vocedinapoli.it, ha firmato l’ordinanza che prevede la riattivazione del servizio di cibo da asporto e la riapertura di cartolerie e librerie a partire dal 27 aprile.

De Luca riattiva il delivery in Campania

E’ questo un primo segnale di riapertura da parte del governatore campano, che alle pressioni dei ristoratori, aveva risposto che la decisione l’avrebbe presa solo basandosi sulla situazione dei contagi. Così, dopo una task force tenutasi a Santa Lucia nella giornata di martedì, la decisione è arrivata. Si aprirà, ma con tutte le dovute precauzioni che sono illustrate chiaramente nell’ordinanza.

“Ho appena firmato l’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e disciplina le aperture dal 27 aprile prossimo di esercizi di ristorazione, cartolerie, librerie. Si tratta di un primo passo e di un primo segno di rilancio delle attività economiche secondo una linea di responsabilità e di prudenza, che richiede da parte di tutti il rispetto rigoroso delle regole di tutela della propria e dell’altrui incolumità. Il provvedimento è articolato in maniera da diluire la mobilità nel corso della giornata ed evitare assembramenti. Sarà fondamentale rispettare tutti i dispositivi di sicurezza, pena sanzioni severe a carico degli inadempienti.

Occorrerà utilizzare i prossimi giorni per sviluppare tutte le operazioni di sanificazione e igienizzazione dei locali, in qualche caso chiusi da molte settimane, per sottoporsi a visite mediche e per preparare tutte le certificazioni necessarie dal punto di vista sanitario”, questa la comunicazione del presidente della Regione Campania su Facebook.

Per leggere l’ordinanza, clicca qui.

Il post di Vincenzo De Luca