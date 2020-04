Vincenzo De Luca ha deciso di riattivare il cibo da asporto in Campania e di far riaprire librerie e cartolerie. E’ il primo segnale di riapertura che arriva dal presidente della Regione Campania, che alle 22 di questa sera firmerà l’ordinanza.

Riparte in Campania il cibo da asporto

A partire dal 27 aprile sarà di nuovo attivo su tutto il territorio campano il servizio delivery, inoltre, riapriranno anche librerie e cartolerie. E’ questa la decisione presa al termine della task force tenutasi questo martedì in Regione per decidere come muoversi e definire le misure precauzionali a sostegno non solo dei dipendenti ma anche degli utenti.

