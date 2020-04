0 Facebook Napoli, gira in strada con una neonata in braccio per affidarla ad estranei: “Prendetela, non posso tenerla” Cronaca 21 Aprile 2020 20:22 Di redazione 2'

Voleva abbandonare una neonata perché non avrebbe potuto tenerla con sé. Un uomo è stato fermato questa mattina nel quartiere Vasto di Napoli dagli agenti della Polizia Municipale con in braccio una bambina di pochi mesi, mentre provava a lasciarla a qualche estraneo per strada.

Fermato a Napoli mentre provava ad abbandonare una neonata

L’allarmante segnalazione è arrivata agli agenti della Polizia municipale di Napoli dai cittadini preoccupati di quanto stava accadendo. Gli agenti dell’Unità operativa Tutela emergenze sociali e minori hanno rintracciato l’uomo notando il forte stato di disperazione suo e della neonata, che piangeva ininterrottamente.

Ai sanitari del 118, giunti sul posto dopo la segnalazione della Muncipale, l’uomo, nonostante fosse in uno stato emotivo agitato, ha raccontato che la madre della bambina, tossicodipendente, si era allontanata senza alcuna spiegazione da giorni, lasciandolo solo a prendersi cura della piccola e pertanto voleva affidare la figlia a qualcuno.

Gli agenti sono stati costretti ad avviare l’iter per la messa in tutela della neonata che è stata ricoverata e affidata alla Direzione sanitaria dell’ospedale Santobono in attesa delle decisioni della Procura per i Minorenni di Napoli.