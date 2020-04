0 Facebook Napoli, è ufficiale: rinviato il concerto di Paul McCartney L'annuncio del Sindaco Luigi De Magistris Musica 21 Aprile 2020 14:30 Di redazione 1'

Il concerto di Paul McCartney, in programma il 10 giugno in piazza del Plebiscito a Napoli, “sara’ rinviato al 2021“. Lo ha annunciato il sindaco Luigi de Magistris in un’intervista a Radio24.