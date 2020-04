0 Facebook Feltri ancora all’attacco: “Il Sud gioisce che il virus ha colpito il Nord. Godiamoci la vendetta” News 21 Aprile 2020 14:06 Di redazione 2'

Vittorio Feltri ha scritto un nuovo editoriale polemico nei confronti del Sud. Il direttore di Libero ha commentato la polemica nata tra i governatori del Nord e del Sud in merito alla questione delle riaperture.

Nuovo editoriale di Feltri critico verso il Sud

Dopo aver detto che al Nord premono sulle riaperture perché sono abituati a lavorare e “Non ad andare in strada a suonare il mandolino“, questa volta ha scritto che il Sud starebbe gioendo del fatto che il virus abbia colpito le regioni del settentrione.

Parlando di un’unità nazionale che in Italia a detta sua non c’è, Feltri ha scritto: “Il sud gioisce e fa le pernacchie al Nord, felice che i settentrionali siano stati massacrati dal virus. I meridionali interpretano questa congiuntura come un giudizio universale. Pensano – scrivono e cantano – con gaudio che la giustizia divina ha regolato i conti in sospeso da secoli. Che meraviglia vedere i polentoni che annaspano nelle sale della terapia intensiva. Quanti morti ieri a Milano? 800? Buona notizia. A Napoli solo 200. Ovvio, noi partenopei siamo migliori, moralmente più saldi, non adoriamo dio Soldo ma, al massimo, San Gennaro”. Altro che unità Nazionale. Godiamoci la Vendetta“.

Parole che chiaramente hanno generato un’altra polemica nei confronti di Vittorio Feltri per i toni che utilizza ogni qual volta parla del Sud e della sua gente.