Lutto per Marco Carta, morta la nonna Elsa, per lui era come una madre

Una triste perdita ha colpito Marco Carta, è morta sua nonna, Elsa Ferrone. La donna combatteva da tempo con una brutta malattia e purtroppo non ce l’ha fatta. A dare la notizia è stato il cantante attraverso i suoi canali social.

E’ morta la nonna di Marco Carta

Marco ha pubblicato un video di sua nonna, ha voluto ricordarla in vita allegra e sorridente.

“È dura lasciarti,

il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me. Nonna. Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti. Sei la donna che ha messo a tacere tutte le mie insicurezze. Mi hai insegnato ad amare con garbo ma anche ad amare più me stesso. Avrei così tante cose da dire per descrivere la tua immensa bellezza ma lascio che che chiunque quando guarderà il cielo se ne accorga da se.

Ti amiamo

Buon viaggio Elsina. La tua famiglia”.

Questo il lungo messaggio che Marco ha allegato al filmato.

Carta era legatissimo a nonna Elsa che gli ha praticamente fatto da madre da quando la sua è morta. A dimostrazione di quanto fosse legato a lei ci sono tante dichiarazioni fatte in cui spiegava il rapporto speciale che aveva con la nonna. Il post di Marco ha ricevuto moltissimi messaggi di cordoglio da parte di chi ha voluto fargli le condoglianze per questa triste perdita.

Il post di Marco Carta