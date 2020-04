0 Facebook Coronavirus, De Luca ‘riapre’ Lauro: stop alla ‘Zona rossa’ L'ordinanza del Presidente della Campania dopo il parere dell'Unità di crisi regionale Cronaca 21 Aprile 2020 14:00 Di redazione 2'

Il comune irpino di Lauro è di nuovo ‘libero’. Stop alla Zona rossa così come indicato dall’Unità di crisi regionale e confermato da un’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Ha dichiarato a Il Mattino il dirigente della Protezione civile e membro della task force regionale, Roberta Santaniello: “Non ci sono più necessità emergenziali. Non sono emerse per fortuna altre positività in queste due settimane e ciò ha permesso in qualche modo di liberare la cittadinanza da questa condizione di chiusura, che è stata rispettata molto bene. Ai cittadini e agli amici di Lauro dico grazie per l’atteggiamento che hanno avuto e per come hanno rispettato questa situazione ancora più dura di quella che stiamo vivendo tutti. Chiaramente non è finita qui, perché la battaglia contro il Covid-19 non si è conclusa.

La Fase 2 sarà più complicata perché avremo molti più contatti e quindi il distanziamento sociale sarà ancora la regola numero uno fino a quando non ci sarà una cura e un vaccino». La Santaniello aggiunge: «Nel corso della Fase 2 potremo riprendere anche determinati ragionamenti su Lauro. Con l’Asl di Avellino porteremo avanti in maniera spedita il progetto della dislocazione del Distretto sanitario nella struttura di Protezione civile, che si trova in zona Pip. Del resto, ci stavamo lavorando già prima di questa emergenza sanitaria. Penso che i cittadini debbano ringraziare la Regione Campania per la compostezza anche del Presidente De Luca e la sua capacità di essere soggetto interpretativo delle esigenze della popolazione“.