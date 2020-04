0 Facebook Follia ad Arezzo, padre uccide figlia di 4 anni e poi tenta il suicidio gettandosi in un pozzo Cronaca 21 Aprile 2020 15:36 Di redazione 1'

Dramma a Levane, in provincia di Arezzo. Un uomo, 39 anni originario del Bangladesh, ha ucciso la figlia di 4 anni ferendola con un coltello e poi ha tentato di togliersi la vita, gettandosi in un pozzo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118, questi ultimi non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, in seguito hanno medicato il fratello più grande, anche lui ferito dal padre. In casa c’era anche la madre in evidente stato di choc. L’uomo è stato estratto dal pozzo, che non era molto profondo e trasportato all’ospedale, non è in pericolo di vita.

Portato al pronto soccorso anche il fratello della vittima, che ha riportato solo lievi ferite. Sembrerebbe che la bambina di 4 anni sia stata colpita con un coltello alla gola, l’arma è stata poi recuperata nello stesso pozzo dove l’uomo si era gettato in seguito all’omicidio.