Figlio di Al Bano attacca Barbara D'Urso: "Deve morire". La frase che ha sconvolto tutti

Polemica sul figlio di Al Bano e Romina Power, Yari Carrisi, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram parole molto forti nei confronti di Barbara D’Urso. Inspiegabilmente, rivolgendosi alla conduttrice napoletana, ha scritto: “Deve morire“.

L’attacco di Yari Carrisi a Barbara D’Urso

Sulla questione è intervenuta subito la sorella di Barbara, Daniela D’Urso, che ha voluto rispondere al figlio di Al Bano, condividendo la sua storia: “Dunque tu, figlio di Al Bano e Romina Power, stai dicendo che mia sorella deve morire? Quindi vuoi che mia sorella muoia? Le stai augurando la morte”.

Dopo di lei, Barbara ha condiviso su Twitter e Instagram il commento della sorella con l’hashtag “sorelle”. Nessun altro commento da parte della D’Urso a questo duro attacco, che non troverebbe ragion d’essere. In tanti si stanno domandando perché Yari Carrisi si è accanito così tanto nei confronti della conduttrice.

Perché Yari Carrisi ha attaccato la D’Urso?

Se con il cantante pugliese e la sua compagna, Loredana Lecciso, la D’Urso è in ottimi rapporti, non si può dire lo stesso con Romina Power, che infatti non si vede mai nei suoi studi televisivi. Appare comunque improbabile che un commento tanto duro possa dipendere da questo, probabilmente nei prossimi giorni Yari chiarirà il motivo delle sue parole.

