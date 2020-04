0 Facebook Sgarbi: “Polemica inutile, nessuna offesa. I napoletani sono intelligenti” Il deputato e critico d'arte ha messo fine alla questione, "creata in malafede, pronto a scusarmi". Ha poi ha aggiunto: "Regole assurde" Cronaca 20 Aprile 2020 13:49 Di redazione 2'

È stato attraverso un video, pubblicato sulla sua seguitissima pagina Facebook, che Vittorio Sgarbi ha chiarito la discussione nata dopo alcune sue ultime dichiarazioni. Il critico d’arte aveva commentato i questo modo le dichiarazioni di Vincenzo De Luca rispetto alla chiusura dei confini della Regione Campania.

“De Luca vuole chiudere la Campania perché conosce i napoletani e quindi tende a credere che non saranno rispettosi di nessuna regola“, queste dichiarazioni sono state pronunciate da Sgarbi durante un’intervista di Barbara Palombelli all’interno della trasmissione Stasera Italia.

Sgarbi ha invece affermato: “Si è trattato di una polemica costruita in malafede. Non ho mai voluto offendere i napoletani. Ho semplicemente detto che il Presidente De Luca, che conosce meglio i cittadini campani, potrebbe chiudere i confini della regione perché i napoletani sono intelligenti. E una persona intelligente le norme che non ritiene giuste può pensare di infrangerle. Pronto a chiedere scusa ma sia chiaro a Conte che non esistono spazi migliori di quelli aperti per curare le malattie polmonari“.

LA POLEMICA –

“De Luca vuole chiudere la Campania perché conosce i napoletani e quindi tende a credere che non saranno rispettosi di nessuna regola”. Così Vittorio Sgarbi è intervenuto ieri sera durante la trasmissione “Stasera Italia” di Barbara Palombelli.

La conduttrice ha chiesto al critico d’arte di commentare la decisione eventuale di Vincenzo De Luca di chiudere la Campania, qualora le regioni del Nord si affrettassero a entrare nella Fase 2 dell’emergenza coronavirus. “Sgarbi, tu che idea ti sei fatto di De Luca che vuole chiudere la Campania? È un riflesso giusto o è un po’ l’impazzimento generale?”. Domanda alla quale Sgarbi ha risposto: “Beh, perché conosce i napoletani. Quindi tende a credere che non saranno rispettosi di nessuna regola”.

IL VIDEO SU FACEBOOK –