Incidente mortale nell’Avellinese. E’ accaduto nel pomeriggio di domenica lungo la SP280 in provincia di Avellino, un uomo di 36 anni ha perso la vita in un un incidente stradale mentre era solo a bordo della sua auto.

Michele Pagliuca muore a 36 anni

La vittima si chiamava Michele Pagliuca ed era originario di Montefalcione. Resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Per estrarre il corpo del trentaseienne dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, gli operatori del 118, invece, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Intervenuti anche i carabinieri che dovranno ricostruire l’accaduto e il medico legale. Probabilmente sulla salma della vittima sarà disposta l’autopsia.