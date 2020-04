0 Facebook Lutto per Al Bano, il cantante perde un caro amico con il Coronavirus: “Un grande dolore, mi ha fatto piangere” Spettacolo 17 Aprile 2020 11:42 Di redazione 2'

Al Bano ha perso un caro amico a causa del Coronavirus. Il cantante pugliese ha raccontato il lutto che l’ha colpito in un’intervista per RaiRadio2. Ha spiegato che era una persona molto importante per la sua vita, motivo per cui ha vissuto un forte dolore.

Al Bano perde un amico con il Coronavirus

L’amico, chiamato Mariano, aveva contratto il Coronavirus in ospedale, dove si era recato per un intervento alla vescica. Purtroppo non è riuscito a battere il nemico invisibile ed è morto. “Mi ha fatto piangere perdere un amico, detto Mariano. È andato in clinica per vedere come stava la sua prostata, si è beccato questo virus e ci ha lasciato la vita”, queste le parole di Al Bano.

Il cantante pugliese, poi, ha spiegato perché Mariano è stato così importante nella sua vita, fu lui a consigliargli di chiedere a Romina Power di sposarlo: “Romina mi disse che era incinta, ho detto e adesso che facciamo? Lui rispose che avremmo dovuto sposarci. Lui era il mio Virgilio. In quel periodo lavoravo in una catena di montaggio, poi è arrivato il periodo della cassa integrazione e i giorni me li spendevo tutti in musica. Il clan Celentano mi fece un contratto perché interessava la mia voce. E Mariano fu di una disponibilità indimenticabile. È sempre rimasto così, umano, gentile. Perderlo è stato un grande dolore. Poi non puoi restare indifferente quando vedi i camion dei militari che trasportavano persone morte aggredite dal morbo. Non puoi restare indifferente”.