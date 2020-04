0 Facebook Al Bano fa una sorpresa ai medici e agli infermieri impegnati nell’emergenza Covid-19 Spettacolo 15 Aprile 2020 18:16 Di redazione 2'

Al Bano ha voluto compiere la sua parte in quest’emergenza Coronavirus. Il celebre cantante pugliese ha fatto una sorpresa ai medici e agli infermieri di Bari impegnati nella battaglia contro il Covid-19. Gran parte del personale sanitario sta vivendo lontano da casa per evitare di mettere a rischio la salute dei propri cari, così l’Hotel Hi di Bari si è offerto di ospitarli.

La sorpresa di Al Bano a medici e infermieri di Bari

Medici e infermieri che lavorano ogni giorno per fronteggiare l’emergenza e salvare vite. Così Al Bano ha deciso di regalare loro un po’ della sua musica ed è andato sotto alle finestre dell’albergo a cantare il suo grande cult “Felicità“.

LEGGI ANCHE: AL BANO RACCONTA UN OSTACOLO DELLA SUA VITA

Medici e infermieri si sono affacciati alle finestre e hanno iniziato a cantare con Al Bano, vivendo così un momento di spensieratezza, un attimo di felicità per tornare a combattere con più grinta di prima.

Il video pubblicato dall’albergo