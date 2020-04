0 Facebook Lo sfogo di Mara Venier: “Non dormo più con mio marito, mi addormento con rosario tra le mani” Spettacolo 17 Aprile 2020 14:52 Di redazione 2'

Mara Venier ha rilasciato un’intervista per il settimanale Nuovo in cui ha raccontato come sta vivendo questo momento d’emergenza del Coronavirus. Come ha più volte detto, esce di casa solo per la registrazione di Domenica In e utilizza mille precauzioni.

LEGGI ANCHE: MARA VENIER SCOPPIA IN LACRIME IN DIRETTA

“Uso tutte le precauzioni: guanti, mascherina e rispetto la distanza tra le persone. Nello studio televisivo siamo in pochi e io mi sono adattata alla situazione: mi trucco e mi pettino da sola. Quando rientro a casa, fuori dalla porta, mi spoglio completamente e, in mutandine e reggiseno, corro in bagno per farmi la doccia. Poi infilo gli abiti in lavatrice e quindi, finalmente, rivedo il mio Nicola, rimanendo sempre a un metro di distanza da lui“.

Il racconto di Mara Venier

Anche il rapporto con il marito Nicola Carraro è cambiato, Mara Venier ha spiegato che per precauzione non dormono assieme: “Niente coccole tra di noi. Per la verità Nicola ogni tanto allunga una mano, ma io lo freno e non dormo con lui. Per fare certe cose bisogna aspettare tempi migliori: saremmo due incoscienti se ci comportassimo diversamente. In questo momento si riscopre l’importanza della preghiera e, infatti, la sera, nella quiete della mia stanza, recito il rosario e talvolta mi addormento con la corona tra le mani”.