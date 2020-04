0 Facebook Mara Venier non resiste e scoppia in lacrime in diretta: “Scusatemi” Spettacolo 13 Aprile 2020 13:27 Di redazione 2'

Puntata speciale quella di Domenica In per Mara Venier. La conduttrice veneta ha ricevuto una sorpresa inaspettata che l’ha fatta crollare. Proprio mentre spiegava come queste feste pasquali fossero difficili per i tani nonni costretti a stare lontani dai loro nipoti, è accaduta una cosa inaspettata.

Mara Venier in lacrime a Domenica In

La Venier aveva lanciato un video in cui si parlava dei nonni e al termine è comparso il suo nipotino. Una sorpresa che l’ha fatta scoppiare in lacrime. Non è la prima volta che super Mara cede alle emozioni, ma questa volta erano sicuramente più forti.

LEGGI ANCHE: MARA PREOCCUPATA PER IL CORONAVIRUS

Nonostante fosse in diretta, non ha resistito e alla vista del nipote ha pianto a tal punto che ha faticato a presentare il servizio successivo di Mika. Tanti i commenti positivi nei confronti di Mara che piace proprio perché è tanto spontanea.

Il post di Mara sulla sorpresa ricevuta