Covid-19 a Napoli: coppia passeggia sul lungomare, lei insulta i carabinieri. Denunciata Cronaca 17 Aprile 2020

Trovata in strada senza un valido motivo, reagisce prima insultando i carabinieri che le chiedevano spiegazioni e poi fornendo false generalità. E’ accaduto a Torre del Greco, in provincia di Napoli dove una donna di 38 anni, già nota alle forze dell’ordine ma della quale non sono state fornite altre generalità, e’ stata denunciata per oltraggio e false dichiarazioni a pubblico ufficiale, oltre che sanzionata perché in circolazione senza giustificata ragione. Stessa sanzione, quest’ultima, elevata anche ai danni dell’altra persona che era in sua compagnia.

Secondo quanto ricostruito, i militari dell’Arma hanno notato passeggiare la coppia lungo via Litoranea: i due sono stati fermati per un controllo nell’ambito dei servizi predisposti per contenere il contagio da Coronavirus. La donna, apparentemente senza motivo, ha iniziato ad urlare e insultare i carabinieri, ai quali ha anche fornito false generalità prima di essere scoperta e denunciata.