Lutto per Gianni Nazzaro, è morto il fratello Maurizio, anche lui cantautore News 16 Aprile 2020

Una triste notizia ha affranto il mondo della musica napoletana. Nella giornata di martedì è morto Maurizio Nazzaro, cantautore partenopeo, trasferito da tempo a Martina Franca, fratello del celebre cantante, Gianni.

E’ morto Maurizio Nazzaro

Nazzaro aveva 60 anni, da anni combatteva contro un brutto tumore al cervello e purtroppo non ce l’ha fatta. Era ricoverato da qualche giorno all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove era stato sottoposto al tampone per il Coronavirus che aveva dato esito negativo.

La sua è stata una vita all’insegna della musica e dell’arte, figlio di Erminio e Imma, entrambi impegnati nel mondo dello spettacolo e fratello di Gianni, star della musica napoletana degli anni Settanta. Nel 1990 aveva partecipato anche al Festival di Sanremo giovani con il nome Maurizio Delle Rose, con la volontà di distanziarsi dal cognome di famiglia, già conosciuto per il fratello.

Una triste perdita per Gianni e per l’intera famiglia Nazzaro. Il cantante napoletano ha condiviso sul suo profilo un’immagine in cui ci sono lui, il fratello e altri celebri musicisti, pubblicato dalla sua fanpage in ricordo di Massimo. Tanti i messaggi di cordoglio per l’artista scomparso.

Il ricordo di Gianni Nazzaro