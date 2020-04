0 Facebook Barbara D’Urso e il video sulla cena, l’attacco dei fan: “Non sei sola in casa” Spettacolo 8 Aprile 2020 18:36 Di redazione 2'

Barbara D’Urso continua a documentare il suo periodo di isolamento attraverso Instagram. La conduttrice napoletana, come ha più volte raccontato, esce di casa solo per andare negli studi Mediaset e registrare i suoi programmi. Il resto del tempo lo trascorre in casa, cucinando.

Barbara D’Urso accusata dai fan: “Non sei sola in casa”

E proprio mentre mostrava la preparazione delle melanzane a funghetto, un dettaglio non è sfuggito agli occhi dei più attenti. Guardando il video, infatti, si noterebbe che c’è qualcuno che lo sta girando. L’inquadratura si muove e se il cellulare fosse su un cavalletto, questo sarebbe impossibile.

Nel filmato, inoltre, si sente la D’Urso dire: “Arrivo”. Non si sa a chi si stia rivolgendo, poiché avrebbe più volte detto di essere sola in casa. Inoltre, sempre a detta degli sguardi più attenti, la pentola usata per preparare la pasta, sarebbe piuttosto grande, come se stesse cucinando perlomeno per un’altra persona. Non è la prima volta che il follower notano questo genere di anomalia. Il dubbio, dunque, è legittimo, che stia trascorrendo l’isolamento in dolce compagnia? Tutto può essere.

Il video di Barbara D’Urso