0 Facebook Napoli, positivo al coronavirus esce di casa: fermato e denunciato dalla Polizia L'accusa è di delitto colposo contro la salute pubblica. L'uomo sanzionato anche con una multa Cronaca 15 Aprile 2020 13:18 Di redazione 1'

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in seguito ad una segnalazione giunta alla sala operativa, hanno rintracciato in via Fontanelle un uomo che, sottoposto al regime di isolamento domiciliare perché positivo al Covid19, si era arbitrariamente allontanato da casa.

L’uomo, un 55enne cittadino del Bangladesh, è stato denunciato in stato di libertà per delitto colposo contro la salute pubblica e sanzionato per essersi allontanato dal proprio domicilio senza giustificato motivo.