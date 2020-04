0 Facebook Ferito in un agguato a Napoli, muore in ospedale il ras Gaetano Mercurio ‘sfilatino’ Cronaca 14 Aprile 2020 08:53 Di redazione 1'

Gaetano Mercurio, 43 anni, ferito in un agguato a Napoli il 6 marzo scorso, e’ morto la vigilia di Pasqua dopo 36 giorni in rianimazione.

Il pregiudicato del quartiere napoletano di Fuorigrotta, era stato vittima di un agguato mentre era in compagnia della madre; tre colpi calibro 7,65 esplosi dall’auto in corsa dei sicari in piena mattina davanti all’ingresso di un popoloso rione lo avevano colpito alle gambe e al torace, ledendoli organi vitali.

Mercurio era vicino al clan Troncone in rotta di collissione con i Vitale per il controllo del pizzo e della droga nel rione Lauro.