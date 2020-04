0 Facebook Coronavirus, Ursula von der Leyen: “Non fate piani per le vacanze estive” News 14 Aprile 2020 08:43 Di Antonella Bianco 1'

“Consiglio di aspettare a prenotare le vacanze estive. Per luglio e agosto attualmente nessuno può fare previsioni affidabili”: lo ha detto Ursula von der Leyen in un’intervista al Bild.

La presidente della Commissione Ue ha poi commentato la decisione del governo tedesco di prevedere dei ‘buoni’ per viaggi che non possono essere intrapresi a causa della pandemia da coronavirus: “In tutta Europa si possono chiedere soldi oppure un buono. Ma in questa crisi si richiede solidarietà a tutti: a chi ne ha le possibilità finanziarie direi di non richiedere i soldi, in modo da aiutare le imprese operanti nel settore a superare queste difficili settimane”.