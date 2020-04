Ancora un focolaio ospedaliero. Dopo l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove si sono registrati diversi casi di positività al coronavirus nel reparto di Medicina interna, ora spuntano criticità anche all’ospedale Monaldi di Napoli. All’unità di Medicina interna cardiologica e dismetabolica sono infatti risultati positivi 4 infermieri, un addetto alle pulizie e il primario che ha avuto bisogno di ricovero al Cotugno.

Come riporta Il Mattino, nel reparto un primo caso di positività a Covid-19 si era registrato l’8 aprile, un paziente ricoverato quasi un mese prima (il 13 marzo) risultato negativo a due precedenti tamponi. Un lasso di tempo in cui il malato era stato collocato in reparto senza alcun isolamento e affidato ad operatori sanitari privi di adeguati dispositivi di prevenzione. Ma già in precedenza per il reparto era transitato un altro paziente, dimesso il 31 marzo (con all’attivo test rapido e tampone effettuati al Cto, entrambi risultati negativi) poi deceduto il 7 aprile al Cardarelli. Al Monaldi il 9 aprile, in quel reparto, si contavano 4 degenti positivi, (di cui 2 ricoverati) 1 deceduto e 1 intubato al Cotugno. A rendere complessa la situazione la presenza di bagni comuni, uno per i maschi e uno per le donne.

La corsia è stata chiusa per sanificazione e tutto il personale sottoposto a tamponi e test rapidi. Si attendono i risultati.