0 Facebook Lutto nel mondo del cinema e della televisione, è morta Patricia Millardet Spettacolo 14 Aprile 2020 11:29 Di redazione 1'

L’attrice francese Patricia Millardet è morta all’età di 63 anni nell’ospedale San Camillo di Roma a causa di una crisi cardiaca, che l’ha colpita nel pomeriggio di lunedì. Nata nel 1957 a Mont-de-Marsan, nella regione della Nuova Aquitania, aveva compiuto gli anni da poco, lo scorso 24 marzo.

E’ morta Patricia Millardet

Viveva in Italia, a Roma, dagli anni’80, era innamorata del nostro Paese. Tutti la ricordano nel ruolo del coraggioso magistrato, Silvia Conti, in La Piovra, tra il 1989 e il 2001. Ma sono tantissime le serie tv in cui aveva partecipato Patricia Millardet.

Aveva avuto comparse in molti film come “Il tempo delle mele 2” nel 1982 e “Assicurazione sulla morte” nel 1987. Ma in tanti ricorderanno il suo ruolo nella serie cult di Canale 5 “Il Bello delle donne“, dove interpretava il ruolo di Angelina Brusa. Dolore e sconforto tra amici e colleghi per questa triste notizia.