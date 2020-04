0 Facebook Napoli, carabiniere di 39 anni muore dopo essersi sparato: lascia moglie e figlio piccolo Cronaca 13 Aprile 2020 10:27 Di redazione 1'

Venerdì l’estremo gesto e domenica è morto. Un carabiniere di 39 anni ha perso la vita all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo che si era sparato un colpo di pistola sotto il mento.

Carabiniere di 39 anni muore dopo essersi sparato

Una vera e propria tragedia, un tentativo di suicidio non riuscito, poi la corsa disperata in ospedale. Il militare, però, è arrivato presso la struttura napoletana in condizioni disperate. Purtroppo non ce l’ha fatta, lascia la moglie e un figlio piccolo.

Non si conoscono i motivi che hanno portato il carabiniere al suicidio. La famiglia aveva sperato che potesse salvarsi, ma i traumi riportati erano troppo gravi.