Nonostante Vincenzo De Luca avesse anticipatamente bloccato ogni manifestazione religiosa in Campania a causa dell’emergenza Covid-19, 30 fujenti dei gruppi della Madonna dell’Arco si sono comunque riuniti nella notte di domenica davanti al Santuario. A riportare la notizia è Il Fatto Vesuviano.

30 fujenti si riuniscono davanti al Santuario

Sono arrivati tutti a piedi intorno all’una di notte, ma al loro arrivo hanno trovato le forze dell’ordine, che li hanno immediatamente bloccati e multati. I controlli, iniziati già a partire dalla serata di sabato, proprio per il timore che qualcuno pensasse di fare comunque la classica processione, saranno presenti anche per questo lunedì dell’angelo, giornata in cui generalmente arrivano oltre 500mila fedeli.

Così polizia metropolitana, carabinieri e municipale presiederanno la zona in questa giornata di Pasquetta. I cittadini per celebrare comunque la Vergine Maria hanno appeso dei drappi alle finestre in suo onore.