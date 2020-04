0 Facebook Dramma a Sessa Aurunca, giovane di 34 anni arriva in ospedale e muore: effettuato tampone Cronaca 13 Aprile 2020 11:46 Di redazione 1'

Tragedia nel Casertano la domenica di Pasqua. Un giovane di 34 anni è deceduto presso l’ospedale di Sessa Aurunca, dove si era recato per ricevere assistenza. Purtroppo ha perso la vita poco dopo il suo arrivo.



Ospite di una residenza sanitaria assistenziale del litorale domizio, era originario della Sicilia. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta. Sembrerebbe che la vittima avesse già diverse patologie e sia deceduta per un arresto cardiocircolatorio.

Nelle prossime ore, come da prassi, sarà effettuato il tampone post mortem sulla salma della vittima per accertare se avesse contratto o meno il Covid-19. Sebbene pare che non avesse i sintomi del virus.