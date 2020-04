0 Facebook Controlli anti contagio, installano piscine su terrazzo condominiale a Casoria: “I soliti cretini” Cronaca 13 Aprile 2020 12:13 Di redazione 1'

Controlli serratissimi nella giornata di Pasqua tra Napoli e provinica. La polizia locale, congiuntamente con i carabiniere, è intervenuta in un condominio di Casoria, dove alcuni residenti avevano installato sul terrazzo condominiale due piscine.

Smantellate due piscine su terrazzo condominiale a Casoria

Terrazzo che è così diventato un luogo di assembramento per i diversi residenti che abitano nel condominio. Le forze dell’ordine hanno provveduto a smantellare le piscine e ristabilire l’ordine.

LEGGI ANCHE: BOLLETTINO CONTAGI IN CAMPANIA

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Casoria, Raffaele Bene che in un post ha commentato l’episodio: “Purtroppo ci sono i soliti CRETINI che non hanno ancora compreso la gravità della situazione ma, come vi avevo preannunciato, oramai siamo nella fase di TOLLERANZA ZERO e laddove possibile, se necessario, entreremo fin dentro le case per il bene di tutti”.

Il post del sindaco