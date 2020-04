0 Facebook Commemorazione per il compleanno di Ugo Russo ai Quartieri Spagnoli Cronaca 10 Aprile 2020 14:39 Di redazione 1'

Ugo Russo il 10 aprile avrebbe compiuto sedici anni. Così alcuni familiari e amici si sono riuniti a mezzanotte per commemorare il ragazzo nel giorno del suo compleanno. Un ricordo organizzato con candele e palloncini in vico Paradiso, ai Quartieri Spagnoli, dove il ragazzo viveva con i suoi genitori.

Commemorazione per il compleanno di Ugo Russo

Un gruppo di persone, contravvenendo ai divieti per l’emergenza Covid-19, si è riunito per pochi minuti sulle scale del vicolo, dove era stato allestito un cuore di candele e la scritta fatta con palloncini “Ugo Vive”.

LEGGI ANCHE: MALORE PER I GENITORI DI UGO RUSSO

Dai video pubblicati su un gruppo Facebook dedicato al ragazzo si ascolta una musica sudamericana in sottofondo, il pianto di alcuni presenti e alla fine un lungo applauso per augurargli un buon compleanno. Tantissimi i messaggi degli amici che in questa giornata hanno voluto ricordare Ugo.