Attimi di paura si sono vissuti questo sabato mattina ai Quartieri Spagnoli. I genitori di Ugo Russo, il ragazzo di 15 anni ucciso da un carabiniere mentre tentava di rapinarlo, hanno avuto un malore. La notizia è stata riportata da Internapoli.

Paura per i genitori di Ugo Russo

Un’ambulanza è arrivata in via Salita Paradiso a Montecalvario e i due coniugi, Vincenzo e Sara, sono stati immediatamente soccorsi. Non si sa cosa genere di problemi abbiano avuto.

Sembrerebbe, secondo quanto raccontato dal sopracitato giornale, che possano aver assunto alcuni farmaci, ma soltanto gli esami medici chiariranno cosa è accaduto. I genitori di Ugo non sono in pericolo di vita.