De Luca: "Stiamo ragionando sulla fase 2,

ma ancora due settimane di sacrificio" 10 Aprile 2020 Di Antonella Bianco

“Si ragiona sulla cosiddetta fase 2, ma è del tutto evidente che siamo chiamati a fare altro sacrificio di due settimane”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “E’ difficile, complicato, pesante per tutti – ha spiegato in diretta Facebook – ma davvero rischiamo di perdere tutto per un’impazienza che sarebbe ingiustificata. Noi possiamo cominciare a parlare seriamente di ripresa economica del paese e di vita sociale quando avremo la certezza non di aver risolto il problema del contagio, quello lo trascineremo ancora per mesi, ma quando avremo la certezza che è stato contenuto, cioè bloccato davvero il percorso di crescita dell’infezione”.

TRA APRILE E MAGGIO

“Tra fine aprile e inizio maggio, se manterremo comportamenti di grande responsabilità, potremo ragionare sulla ripresa di attività economiche”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. Tra le attività economiche che potrebbero essere soggette a ripresa, De Luca ha citato quelle “nel campo dell’edilizia, potremo dare respiro alle attività di manutenzione delle strutture balneari, alle attività alimentari di produzione di cibo preconfezionato, alla fine del mese potremo cominciare a ragionare su come far ripartire queste attività. Ma la precondizione è che abbiamo il pieno controllo dell’epidemia. Il rischio, in caso contrario, è molto semplice: ci illudiamo di riprendere la vita produttiva e sociale del paese, tra due settimane siamo costretti a richiudere tutto, e a quel punto diventa una tragedia”.

USO OBBLIGATORIO DELLE MASCHERINE

Anche in Campania scatterà l’uso obbligatorio delle mascherine. “Qui ancora non c’e’ l’uso obbligatorio perche’ prima vogliamo mettere in produzione 3 milioni, 3 milioni e mezzo di mascherine – ha spiegato – poi a fine mese sara’ obbligatorio l’uso. Dalla prossima settimana iniziamo a distribuire le mascherine alle farmacie, ai medici di medicina generale, alla residenze sanitarie assistite ai servizi sociali dei comuni”. De Luca spiega anche che “saranno messe in vendita nei supermercati e tabacchi a prezzo dimezzati rispetto a quello di costo. Tra due settimane l’uso sara’ obbligatorio”.