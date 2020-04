0 Facebook Bianca Guaccero attaccata in diretta, la risposta della conduttrice: “Ora basta!” Il tutto è avvenuto durante le dirette Instagram di 'Detto Fatto'. Al centro della polemica il comico Giampaolo Gambi Spettacolo 10 Aprile 2020 13:38 Di redazione 1'

Continua il format social ‘Pronto Detto Fatto‘, ovvero la versione da ‘isolamento’ della trasmissione Rai condotta da Bianca Guaccero. Quest’ultima sta mantenendo un filo diretto sia con tutti gli altri protagonisti dello show che con gli spettatori.

I canali scelti per le dirette sono quelli social. Tuttavia, anche se l’emergenza causata dal coronavirus ha cambiato le regole del gioco, la trasmissione e la sua conduttrice non sono state esonerate da alcune polemiche.

I particolare proprio la Guaccero è stata attaccata e presa di mira perché tratterebbe male il comico Giampaolo Gambi. La stessa conduttrice, sempre in diretta, ha risposto alle accuse ed ha ribadito: “Basta! Io e Gianpaolo ci trattiamo male per giocare. Non lo faccio per davvero!“.

Dunque è tutto un insieme fatto di scherzi e ironia.