Coronavirus, controlli per Pasqua e Pasquetta, quattro famiglie fermate mentre andavano in Cilento Cronaca 10 Aprile 2020

Intensificati i controlli per verificare il rispetto dei divieti imposti per contenere i contagi da Covid-19. Le forze dell’ordine hanno fermato quattro famiglie mentre si dirigevano verso le loro case a mare a Marina di Camerota, nel Cilento.

Aumentano i controlli per Pasqua e Pasquetta

Nonostante i numerosi appelli da parte del Governo e del presidente della Regione Campania che avevano invitato gli italiani a essere coscienziosi, rispettando i divieti e restando a casa in queste giornate di festa, c’è comunque chi ha provato a fare il furbo. Quattro nuclei familiari sono stati fermati dai vari posti di blocco mentre cercavano di raggiungere il Cilento.

Queste persone si erano organizzate per provare a farla franca. Sono partite tutte con quattro vetture differenti e ad ore diverse. Nonostante il piano ben studiato, sono state tutte fermate in posti e momenti diversi. Maxi multa e obbligo di rientro nelle loro case per tutti e quattro i nuclei familiari. Nelle prossime ore saranno intensificati ulteriormente i controlli per fermare chiunque in queste giornate uscirà di casa senza reali necessità.