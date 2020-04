0 Facebook Mara Venier in versione nonna malinconica, il video che ha commosso tutti: “Quanto mi manchi” Spettacolo 9 Aprile 2020 18:40 Di redazione 1'

Mara Venier, come il resto d’Italia, si trova in isolamento, esce solo per andare a fare la spesa e per registrare Domenica In. Anche lei non vede la famiglia da molto tempo e a mancarle di più è il suo nipotino.

Mara Venier in versione nonna

Così ha condiviso, presa dalla nostalgia, un video in cui gioca con il nipotino Claudio, riempendolo di solletico sul letto, con la scritta: “Quanto mi manchi”. Un filmato molto dolce che riprende Mara Venier in versione nonna, una versione che non siamo abituati a vedere.

Che sia una donna di gran cuore e molto sensibile era cosa nota, ma ripresa così nella sua intimità di casa è diverso. Il video ha ricevuto moltissimi like, tanti follower hanno commentato le immagini, scrivendo messaggi per incitare la conduttrice a farsi forza.

Il video pubblicato da Mara Venier