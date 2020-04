0 Facebook Mara Venier in camerino con la mascherina: “Io mi trucco sola”. Il gesto che tutti hanno apprezzato Spettacolo 5 Aprile 2020 19:50 Di redazione 1'

Mara Venier sta continuando a girare Domenica IN, chiaramente con tutte le misure di sicurezza per evitare la diffusione del contagio. La conduttrice, che negli ultimi giorni ha espresso la sua preoccupazione rispetto all’emergenza che stiamo vivendo, ha fatto un video dal suo camerino.

Mara Venier dal camerino con la mascherina

La cosa che ha colpito molto il pubblico non era tanto il fatto che avesse la mascherina, ma quanto ha detto la Venier. La conduttrice, infatti, ha dichiarato di essersi truccata e pettinata da sola, senza l’aiuto di nessun assistente: “Ho fatto tutto da sola, per evitare contatti, così deve essere”.

Una decisione che ha colpito molto il pubblico che la segue. In tanti hanno apprezzato il fatto di non farsi aiutare da nessuno così da limitare al massimo possibili contatti rischiosi. “Brava così si fa”, questi e tanti altri commenti per la conduttrice.