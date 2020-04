0 Facebook Donna incinta cade dalla finestra, ricoverata a Napoli: è in gravi condizioni I fatti sono accaduti a Ischia, poi il trasporto in elicottero al Cardarelli. La donna vittima di un volo di 10 metri. Aperta un'inchiesta Cronaca 9 Aprile 2020 19:53 Di redazione 1'

Ha 37 anni ed è incita al settimo mese di gravidanza. Ora è ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Cardarelli dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Il motivo^? Una caduta di circa 10 metri da una finestra.

Come riportato da Il Mattino, la donna ha riportato diverse fratture causate dal forte impatto con il suolo. L’episodio è avvenuto ad Ischia, per il ricovero urgente a Napoli è stato necessario il trasporto in elicottero.

Dopo che le condizioni cliniche saranno stabili, i ginecologi del nosocomio provvederanno ai dovuti accertamenti sul feto. Al momento non ci sarebbero lesioni interne e la prognosi è riservata. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine.