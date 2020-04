0 Facebook Giugliano piange Giulio Palumbo, deceduto a 58 anni, il dolore di chi lo conosceva Cronaca 9 Aprile 2020 17:03 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito la comunità di Giugliano in un momento già molto difficile per la comunità. E’ morto Giulio Palumbo, noto perito assicurativo, è scomparso all’età di 58 anni.

Una triste notizia che si è diffusa velocemente nel comune del Napoletano. L’uomo era ricoverato nell’ospedale Rummo di Benevento da nove mesi a seguito di un ictus. In tanti non avevano abbandonato la speranza che potesse riprendersi, ma purtroppo non è stato così.

Giulio Palumbo lascia tre figlie e una moglie. In queste ore sono tantissimi i messaggi sui social da parte di chi lo conosceva e lo ricorda come un grande lavoratore.

“In un momento già triste per l’Italia e per Giugliano, ci ha lasciato Giulio Palumbo, tra l’altro membro di questo Gruppo … un giuglianese orgoglioso. Formuliamo le nostre condoglianze alla famiglia”, questo il messaggio comparso sul gruppo Facebook “Giuglianesi orogliosi” di cui Giulio era un membro attivo.