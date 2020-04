0 Facebook Coronavirus, nonna Raffaella spegne 100 candeline in piena emergenza Napoli Città 9 Aprile 2020 17:10 Di redazione 1'

In piena emergenza Covid-19, da Secondigliano, quartiere di Napoli, arriva una bella notizia. Nonna Raffaella Botta, con oltre venti nipoti e pronipoti, ha compiuto 100 anni.

Come riporta periferiamonews.it, per lei una torta al cioccolato fatta in casa e una foto con tanto di cartello colorato di buon compleanno. Un traguardo speciale tagliato purtroppo a letto, a causa di una caduta tre settimane fa.